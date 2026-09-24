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НовостиЭкономика24 сентября 2026 9:47

В Орловскую область ввезли 20 тонн семян рапса из Белоруссии

Орловские аграрии получили импортный посевной материал
Елена Зябкина
Фото: управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Фото: управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В сентябре 2026 года в Орловскую область поступила партия семян озимого рапса сорта «Витень» весом 20 тонн, сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Посевной материал прибыл из Республики Беларусь в адрес местной компании.

В рамках карантинного фитосанитарного контроля специалисты проверили товаросопроводительные документы и отобрали образцы для лабораторных экспертиз. По завершении проверки установлено, что семена соответствуют требованиям Российской Федерации и пригодны для использования по назначению.

Импортный посевной материал будет использован для посевной кампании. Контроль за ввозимой продукцией продолжается.