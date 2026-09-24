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НовостиПроисшествия24 сентября 2026 8:53

В Орле маршрутка сбила пожилую женщину

ДТП случилось в районе автовокзала в Орле
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 23 сентября 71-летний водитель «ГАЗ А63R45» ехал по переулку Маслозаводской со стороны улицы Автовокзальная в направлении улицы Комсомольская Орла. Около семи часов вечера в районе дома № 1 по переулку Маслозаводской «Газель» сбила 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте.

Пешеход в итоге получила травмы после аварии и была доставлена в Орловскую областную клиническую больницу. Женщину после осмотра госпитализировали.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП пострадал один человек.