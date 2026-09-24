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НовостиОбщество24 сентября 2026 7:18

В Орле начали вертикальную планировку новой школы на улице Родзевича-Белевича

Строители готовят площадку у будущего учебного заведения в Орле
Елена Зябкина
Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Орле на строительстве школы на улице Родзевича-Белевича начата вертикальная планировка территории, сообщили в департаменте дорожного хозяйства Орловской области. Также идет обратная засыпка спортивного комплекса объемом более 60 тысяч кубометров грунта. Параллельно продолжается устройство внеплощадочной ливневой канализации.

Готовность кладки наружных стен на первом и втором этажах достигла 80%, на столько же готовы перегородки цокольного этажа. Поступили материалы для системы водоснабжения.

Подрядная организация нацелена завершить возведение каркаса и все земляные работы до конца года. Это позволит перейти к следующим этапам и приблизить момент, когда школа откроет двери для учеников.