Орловский лучник взял серебро Кубка Генпрокурора России

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

Орловец Родион Новиков стал серебряным призером Всероссийских соревнований по стрельбе из лука, сообщили в Центре физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области. Пятые соревнования «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации» прошли в Казани и собрали 600 лучников из 48 регионов страны.

Спортсмены выступали в дисциплинах классического и блочного лука на дистанциях 50, 60 и 70 метров. Победители и призеры определялись в личном и командном зачетах среди юношей и девушек до 21 года.

Родион Новиков выступил в дисциплине «блочный лук». По итогам напряженной стрельбы он поднялся на вторую ступень пьедестала почета. Орловский спортсмен вновь подтвердил высокий уровень подготовки на всероссийской арене.