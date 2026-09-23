В Орловской области ограничили пробег служебных авто

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В Орловской области установили лимиты пробега для служебных автомобилей, сообщили в правительстве региона. Губернатор Андрей Клычков утвердил новый порядок транспортного обслуживания чиновников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Персональный транспорт предусмотрен для губернатора, его заместителей, руководителя администрации, глав департаментов, федеральных инспекторов, омбудсменов, председателя областной КСП, главы избиркома, сенаторов, депутата Госдумы и руководства облсовета. Для губернатора выделено два автомобиля, для остальных — по одному.

Установлены ежемесячные лимиты пробега: для ряда заместителей губернатора — 1450 километров, для руководителя администрации — 1250. Для некоторых департаментов норма составляет 900 километров, но для отдельных подразделений она выше: соцзащита — 3600, сельское хозяйство и надзорная деятельность — по 2700, внутренняя политика, информационно-аналитическая работа и молодежная политика — по 2150 километров.

Лимит можно увеличить раз в месяц по письменному обращению с обоснованием. В выходные и праздники без заявки транспорт доступен губернатору, руководителю его администрации и председателю облсовета. Остальным нужна письменная заявка. Чиновникам запрещено использовать машины в личных целях и отклоняться от маршрута. Следить за исполнением заявок могут по данным ГЛОНАСС. Новый порядок заменил документ, действовавший с 2014 года.