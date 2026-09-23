В Орловской области арестовали мужчину за убийство знакомого

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Ливенском районе возбудили уголовное дело об убийстве местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

По версии следствия, 19 сентября мужчина выпивал вместе со знакомым на участке в селе Козьминка. Между ними вспыхнула ссора. Во время конфликта мужчина ударил приятеля ножом в грудь. От полученного ранения тот умер на месте.

Сейчас ливенец дал признательные показания, ему предъявлено обвинение. По делу продолжаются следственные действия и назначен ряд экспертиз. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил мужчину под стражу.