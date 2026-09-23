В Орловской области при пожаре пострадал пожилой мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание дачного дома на улице Орловской в городе Ливны произошло 22 сентября около четырех часов дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили охваченный огнем дачный дом. Пламя, по предположениям огнеборцев, могло распространиться на стоящий около дома гараж. Здание в итоге потушили, однако оно успело сильно пострадать.

При пожаре также пострадал 73-летний мужчина. Он был госпитализирован в Ливенскую районнуб больницу. Специаисты предполагают, что причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было ликвидировано пять возгораний.