Орловским начинающим писателям расскажут о творческом пути Мураками

Фото: Елена Зябкина

В Орловской областной библиотеке имени И. А. Бунина 27 сентября состоится очередное занятие образовательного проекта «НеЛицей» творческого объединения «Брусчатка», сообщили в библиотеке. Тема встречи – «Проза. Писательские советы или путь Мураками». Начало в 15:00.

На занятии обсудят, что можно посоветовать начинающим писателям, которые мечтают о собственной книге, но не уверены в силах. Главный совет – просто начать писать, чтобы понять, чего вы стоите и чему еще нужно учиться.

Участники поговорят о том, как помочь начинающим авторам и можно ли заставить себя писать. В качестве примера приведут книгу Харуки Мураками «Писатель как профессия», где автор делится практичными советами о ремесле, привычках и поиске стиля. Вход свободный.