Орловский госуниверситет расширит сотрудничество с вузом из Москвы

Фото: Представительство Орловской области при Правительстве РФ

Планируется расширение сотрудничества Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева с Государственным университетом управления, сообщили в правительстве региона. Вопрос обсуждался на рабочей встрече заместителя губернатора Александра Бирюкова и ректора ГУУ Владимира Строева в Москве.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития образовательного и научного потенциала региона. Центральной темой стало определение форматов взаимодействия между двумя вузами.

По итогам обсуждения принято решение о расширении сотрудничества по ключевым направлениям. Достигнуты договоренности о проработке совместных образовательных программ, обмене опытом в сфере управления и подготовке кадров.