Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 сентября 2026 11:28

Орловский госуниверситет расширит сотрудничество с вузом из Москвы

Орловцы смогут учиться по совместным программам с университетом управления
Елена Зябкина
Фото: Представительство Орловской области при Правительстве РФ

Фото: Представительство Орловской области при Правительстве РФ

Планируется расширение сотрудничества Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева с Государственным университетом управления, сообщили в правительстве региона. Вопрос обсуждался на рабочей встрече заместителя губернатора Александра Бирюкова и ректора ГУУ Владимира Строева в Москве.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся развития образовательного и научного потенциала региона. Центральной темой стало определение форматов взаимодействия между двумя вузами.

По итогам обсуждения принято решение о расширении сотрудничества по ключевым направлениям. Достигнуты договоренности о проработке совместных образовательных программ, обмене опытом в сфере управления и подготовке кадров.