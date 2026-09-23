В Орловской области подешевели овощи и молоко

Фото: Елена Зябкина

В августе в Орловской области стали дешевле продукты, сообщили в отделении Банка России. Стоимость потребительской корзины в целом по сравнению с июлем практически не изменилась. Заметнее всего снизились цены на овощи: подешевели картофель, капуста, морковь и свекла. Это связано с поступлением нового урожая открытого грунта и ростом предложения на региональном рынке.

Еще один продукт, подешевевший благодаря расширению предложения, — молоко. Его производство в регионе выросло, что привело к снижению цены. Вслед за молоком подешевела и молочная продукция, например, кефир и творожные сырки.

В августе снизились и цены на услуги: произошло сезонное удешевление междугородних железнодорожных перевозок, а операторы сотовой связи уменьшили стоимость абонентской платы. При этом непродовольственные товары подорожали — выросли цены на смартфоны, одежду и белье. Годовая инфляция в Орловской области в августе выросла до 5,8%.