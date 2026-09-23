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НовостиЗвезды23 сентября 2026 9:57

В Орле открылась выставка работ Михаила Никифорова

Орловцы увидят живопись, гравюры и акварели художника
Елена Зябкина
Фото: Орловское художественное училище

Фото: Орловское художественное училище

В Орловском художественном училище открылась выставка работ Михаила Никифорова «Начало начал…», сообщили в учебном заведении. В экспозиции представлены произведения в разных техниках и жанрах: масляная живопись, линогравюры, офорты, акварели, городские и провинциальные пейзажи, портреты и автопортреты.

Выставка работает в актовом зале училища по адресу: Орел, улица Матросова, 3, до начала ноября.

В училище действует пропускной режим, поэтому при посещении необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Орловцев приглашают познакомиться с творчеством художника.