В Орле открылась выставка работ Михаила Никифорова

Фото: Орловское художественное училище

В Орловском художественном училище открылась выставка работ Михаила Никифорова «Начало начал…», сообщили в учебном заведении. В экспозиции представлены произведения в разных техниках и жанрах: масляная живопись, линогравюры, офорты, акварели, городские и провинциальные пейзажи, портреты и автопортреты.

Выставка работает в актовом зале училища по адресу: Орел, улица Матросова, 3, до начала ноября.

В училище действует пропускной режим, поэтому при посещении необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Орловцев приглашают познакомиться с творчеством художника.