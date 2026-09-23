Более 700 орловцев получили путевки в санатории

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В 2026 году 714 жителей Орловской области получили путевки на санаторно-курортное лечение от Отделения СФР по Орловской области, сообщили в фонде. На эти цели направили более 18 миллионов рублей. Бесплатные путевки предоставляются федеральным льготникам при наличии медицинских показаний.

Вместе с путевкой при необходимости фонд предоставляет проезд к санаторию и обратно гражданам, сохранившим набор социальных услуг в натуральной форме. Сопровождающим детей с инвалидностью и инвалидов I группы также оформляются проездные документы. Выдача путевок ведется строго в рамках электронной очереди, проверить которую можно на сайте отделения фонда.

Управляющий Отделением СФР по Орловской области Анна Елисеева уточнила, что в 2026 году льготники могут пройти лечение в санаториях Орловской области, Ставропольского и Краснодарского краев, Воронежской области с учетом профиля заболевания. Длительность лечения составляет 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день, для инвалидов с травмами спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней. Подать заявление можно на портале госуслуг, в клиентской службе фонда или МФЦ.