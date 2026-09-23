В Орле детям напомнили о безопасном маршруте в садик

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В Орле прошла акция «Безопасный маршрут», организованная сотрудниками Госавтоинспекции совместно с отрядом юных помощников инспекторов движения и «Родительским патрулем». Мероприятие провели на улично-дорожной сети вблизи детского сада № 95. Главной целью стало привлечение внимания взрослых к безопасности детей на дорогах.

Организаторы напомнили родителям, что именно они являются главным примером для детей. В ходе бесед полицейские объяснили, как важно заранее продумывать безопасный маршрут от дома до сада, избегая нерегулируемых перекрестков и мест с ограниченной видимостью, и переходить дорогу только в установленных местах.

Особый акцент сделали на том, что дети копируют поведение взрослых. Участникам вручили световозвращающие элементы. Сотрудники Госавтоинспекции пояснили, что такие элементы делают пешехода заметным для водителя на расстоянии до 400 метров, что значительно снижает риск наезда.