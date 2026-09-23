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НовостиОбщество23 сентября 2026 7:17

В Орловской области выросла заболеваемость ОРВИ

Орловцы стали чаще болеть респираторными инфекциями
Елена Зябкина
Фото: Ирина Кабанова

Фото: Ирина Кабанова

За прошлую неделю в Орловской области зарегистрировано около 5,2 тысячи случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости составил 75,9 на 10 тысяч населения, что на 44,3% выше уровня предыдущей недели.

В возрастной структуре заболевших доля детей до 14 лет составила 54%. Среди циркулирующих вирусов продолжаются SARS-CoV-2 и вирусы негриппозной этиологии – риновирусы, бокавирусы и РС-вирусы.

В связи с ростом заболеваемости орловцам рекомендуют соблюдать общие меры профилактики острых респираторных инфекций. В ведомстве напомнили о важности своевременного обращения к врачу при появлении симптомов.