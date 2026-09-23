В Орловской области закроют переезд в Борисоглебском

Фото: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

Движение автомобилей через железнодорожный переезд в селе Борисоглебское Свердловского района будет закрыто 25 сентября, сообщили в Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД». Ограничение введут с 8:00 до 17:00 на перегоне Змиевка — Глазуновка.

Причина — ремонт настила в зоне переезда. На время работ проезд будет возможен через переезды вблизи поселка Глазуновка.

Железнодорожники просят водителей отнестись с пониманием к работам, направленным на обеспечение безопасности, и планировать поездки заранее.