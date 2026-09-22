В Орле подвели итоги 50-го Кубка города по волейболу

Фото: Федерация волейбола Орловской области

В Орле завершились финальные матчи традиционного Кубка города по волейболу, сообщили организаторы. В этом году старейший городской турнир отметил 50-летний юбилей. Финальные игры официально открыли новый сезон классического волейбола в регионе.

Турнир носит имя Героя Советского Союза Андрея Андрианова, который до войны жил в Орле и работал на обувной фабрике и мебельном комбинате. Звание Героя он получил за мужество при форсировании Днепра и удержании плацдарма осенью 1943 года. Память о герое живет в спортивных традициях города уже полвека.

Финальный этап получился зрелищным: борьба шла как за бронзу, так и за золото. На церемонии закрытия ветераны орловского спорта поздравили финалистов и вручили памятные призы. Среди почетных гостей награды вручал легендарный специалист Виктор Никулин.

По итогам игр у мужчин золото взяло «Динамо», серебро — «СШ№10-1», бронзу — «ЗСГЦ». У женщин победил «Газпром», второе место у «Нон-стоп», третье — у «Орловского округа». Организаторы пожелали командам яркого сезона.