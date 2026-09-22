В Орле первоклассников посвятили в кадеты-спасатели

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В школе № 37 Орла состоялось торжественное посвящение первоклассников в кадеты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. 59 мальчишек и девчонок произнесли слова клятвы и стали частью команды кадет-спасателей Орловщины.

Директор школы Наталия Котова и начальник управления пожаротушения Александр Леонов отметили важность воспитания ответственности и любви к Родине. Прозвучали слова о профессиях пожарного и спасателя, которые ежедневно рискуют жизнью ради других. Александр Леонов передал школе книгу к 35-летию МЧС России.

Творческий подарок подготовили ребята из дружины юных пожарных. Первое занятие провел руководитель «Кадет Орловщины» Сергей Швец — первоклассники учились ходить строевым шагом. Это важная веха в жизни ребят.