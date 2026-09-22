Орловцев предупредили о грозе и ветре до 18 м/с Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу орловских синоптиков, с вечера 22 сентября до вечера 23 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет кратковременный дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер днем северо-восточный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов, днем 17-22 градуса.

Сотрудники МЧС напоминают правила безопасного поведения при усилении ветра. Не рекомендуется прятаться около стен домов, на остановках и у недостроенных зданий, подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. Водителей просят не парковать автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и электропроводами, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В случае чрезвычайных ситуаций орловцы могут обратиться по единому номеру экстренных служб 112. Спасатели призывают быть внимательными и осторожными в непогоду.