В Орловской области признали недействительными семь деклараций на зерно

Фото: управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Орловской области выявлен факт недостоверного декларирования более 15,6 тысячи тонн зерна, сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сведения о нарушениях установили с использованием данных информационной системы «Сатурн». Согласно информации, индивидуальный предприниматель при выращивании рапса, пшеницы, сои и подсолнечника применяла ряд пестицидов, однако при декларировании зерно не исследовали на остаточные количества действующих веществ этих препаратов.

Таким образом, аграрий допустил недостоверное декларирование партий, не прошедших необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям технического регламента «О безопасности зерна».

По итогам проверки приняты решения о признании недействительными семи деклараций о соответствии. Главе хозяйства объявлены предостережения о недопустимости нарушений. Всего с начала года в регионе проконтролировано 2757 деклараций на зерно, из которых 452 признаны недействительными.