В Орле на Раздольной ограничили движение до 30 ноября

Фото: Елена Зябкина

На улице Раздольной в Орле введено временное ограничение движения транспорта, сообщили в администрации города. Причина — работы по восстановлению благоустройства и бордюрного камня. Ограничение действует до 30 ноября на участке от улицы Раздольной до улицы Кузнецова.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Работы направлены на восстановление инфраструктуры после ремонта. Ограничения снимут после завершения благоустройства.