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НовостиОбщество22 сентября 2026 9:43

В Орле на Раздольной ограничили движение до 30 ноября

Орловским водителям рекомендуют учитывать ограничения
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

На улице Раздольной в Орле введено временное ограничение движения транспорта, сообщили в администрации города. Причина — работы по восстановлению благоустройства и бордюрного камня. Ограничение действует до 30 ноября на участке от улицы Раздольной до улицы Кузнецова.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Работы направлены на восстановление инфраструктуры после ремонта. Ограничения снимут после завершения благоустройства.