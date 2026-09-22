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НовостиОбщество22 сентября 2026 8:41

В Орловской области отопление дадут при похолодании

Орловцам рассказали, когда в домах появится тепло
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области отопление начнет поступать в дома при среднесуточной температуре ниже +8 °C в течение нескольких дней подряд, сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира. Региональные власти в ближайшее время не собираются включать отопление в ожидании холодов.

Глава региона отметил, что по нормативам тепло подают при устойчивом похолодании. Он подчеркнул, что включать отопление только на ночь невозможно.

По данным синоптиков, среднесуточная температура на ближайшую неделю составит от +11 до +15 градусов по Цельсию. Власти продолжат наблюдать за погодой.