В Орловской области отопление дадут при похолодании

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В Орловской области отопление начнет поступать в дома при среднесуточной температуре ниже +8 °C в течение нескольких дней подряд, сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира. Региональные власти в ближайшее время не собираются включать отопление в ожидании холодов.

Глава региона отметил, что по нормативам тепло подают при устойчивом похолодании. Он подчеркнул, что включать отопление только на ночь невозможно.

По данным синоптиков, среднесуточная температура на ближайшую неделю составит от +11 до +15 градусов по Цельсию. Власти продолжат наблюдать за погодой.