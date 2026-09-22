В Орловской области мужчина попал в больницу после ДТП

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 21 сентября 46-летний водитель «ВАЗ-11183» ехал по трассе «Глазуновка-Малоархангельск-Колпна-Долгое» со стороны села Яковка Колпнянского района Орловской области в сторону поселка Колпна. Около трех часов дня в районе 77 километра водитель легковушки съехал с дороги и перевернулся в кювете.

В аварии пострадал водитель автомобиля «ВАЗ». Скорой помощью пострадавший был доставлен сперва в Колпнянскую районную больницу, а после он был госпитализирован в отделение нейрохирургии ООКБ.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий. В двух ДТП пострадали два человека.