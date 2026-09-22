В Орле отключат свет и горячую воду по ряду адресов

Фото: Елена Зябкина Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районе Орла сегодня запланировано отключение электроэнергии из-за техобслуживания подстанций, сообщили в администрации города. До 12:00 света не будет на улицах Горной, Инженерной, Пригородной, Технической, Трудовых резервов, Часовой, а также в переулках Восход и Часовой. С 14:00 до 17:00 отключения затронут переулки Автогенный, Кавказский, Крымский, Стрелецкий и улицы Короленко, Сибирскую, Слободскую, Украинскую, Генерала Родина.

Кроме того, до 17:00 отключат горячую воду в связи с подготовкой домов к отопительному сезону. Воды не будет на улицах Латышских стрелков, Авиационной, Кромской, Планерной и Комсомольской. Полный список адресов можно посмотреть на странице администрации Орла.

Работы направлены на подготовку инфраструктуры к зиме. Орловцев просят учитывать ограничения при планировании дня. Подача ресурсов возобновится после завершения работ.