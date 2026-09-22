Орловские баскетболистки завоевали серебро «Президентских игр»

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области

Баскетболистки ливенской «Кометы» стали участницами Всероссийских соревнований школьников «Президентские игры» по баскетболу 3х3, сообщили в Центре по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области. Орловчанки без поражений прошли групповой этап.

В финале наши спортсменки уступили команде из Санкт-Петербурга и стали серебряными призерами соревнований. Всего в борьбу за трофей вступили команды из 78 регионов страны.

В программе соревнований значатся восемь видов спорта, включая пять обязательных дисциплин: легкую атлетику, футбол, баскетбол 3х3, волейбол и настольный теннис. Дополнительно представлены самбо, шахматы и спортивное ориентирование. Ливенская команда достойно представила Орловщину на всероссийском уровне.