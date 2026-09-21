В Орле отремонтировали детсад № 98 после повреждений от атаки БПЛА

Фото: скриншот видео администрации Орла

Корпус детского сада № 98 в Орле, пострадавший от вражеского беспилотника, сегодня открыл двери после ремонта, сообщили в администрации города. Юные орловцы вернулись в свои группы. На время работ часть детей была распределена в первый корпус того же сада, другая временно переведена в 87-й детский сад.

Работы провели в максимально сжатые сроки. За неделю привели в порядок фасад, заменили окна в группах, восстановили потолки, светильники, линолеум, починили двери и облагородили прилегающую территорию.

Мэр Орла Юрий Парахин поблагодарил всех, кто участвовал в возвращении детсада к привычной жизни: подрядчиков, коммунальные службы, руководство сада, воспитателей, родителей и сотрудников администрации. Также в Орле продолжается ликвидация повреждений в многоквартирных домах Заводского района. Уже заменено больше половины окон, подрядчики продолжают закрывать тепловой контур.