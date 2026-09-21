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НовостиСпорт21 сентября 2026 13:37

Орловские ориентировщики сразились в Медведевском лесу

В Орловской области прошли чемпионат и первенство по ориентированию
Елена Зябкина
Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

В Медведевском лесу состоялись чемпионат и первенство Орловской области по спортивному ориентированию, сообщили в Центре физкультурных и спортивных мероприятий региона. Участниками соревнований стали более 100 спортсменов различных возрастных категорий.

Программа включала две дисциплины. В «Кросс-классике» оценивали скорость передвижения и точность работы с картой. В «Кросс-многодневном» проверяли выносливость спортсменов и их способность к стратегическому планированию маршрута.

Результаты соревнований опубликованы на сайте. Орловские ориентировщики вновь подтвердили высокий уровень подготовки.