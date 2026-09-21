Орловские аграрии намолотили более 3,5 млн тонн зерна

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В Орловской области намолочено более 3,5 миллиона тонн зерновых и масличных культур, сообщили на аппаратном совещании в администрации региона. Губернатор Андрей Клычков отметил хорошие темпы уборочной кампании: урожайность составляет 50 центнеров с гектара. На прошлой неделе в регионе открыли новый мукомольный комплекс с элеватором на 20 тысяч тонн зерна – это уже 29-й элеватор, а общая мощность единовременного хранения превышает 4,3 миллиона тонн.

Общая посевная площадь под урожай 2026 года составляет 1 миллион 302 тысячи гектаров. Уборка произведена на 796 тысячах гектаров – 61% от плана. Собрано 3 миллиона тонн зерновых и 510 тысяч тонн масличных культур. Озимый сев планируется на площади 434 тысячи гектаров, уже посеяно 62% от запланированного.

В уборочной кампании задействованы более 2500 зерноуборочных комбайнов, 2750 грузовых автомобилей и другая техника. С начала года приобретены более 270 единиц сельхозтехники. Сахарные заводы региона уже произвели 42 тысячи тонн сахара, переработка свеклы нового урожая продолжается.