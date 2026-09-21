В Орловской области ремонтируют дорогу «Долгое – Рогатик»

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Должанском районе продолжается капитальный ремонт участка межмуниципальной дороги «Долгое – Рогатик», сообщили в департаменте дорожного хозяйства Орловской области. На текущем этапе выполнен значительный комплекс работ по устройству временной объездной дороги: уложено покрытие из асфальтобетонной смеси.

Параллельно специалисты укрепляют обочины щебнем и монтируют барьерное ограждение. Запуск движения по временной дороге запланирован на конец сентября. Следующий ключевой этап – капитальный ремонт основного участка.

Подрядчик демонтирует старое полотно, отремонтирует водопропускную трубу, устроит подстилающий слой из песка, два слоя основания из щебня и слои дорожной одежды. По завершении работ объезд разберут, а на основной трассе установят знаки, ограждения и нанесут разметку. Полностью завершить ремонт планируется к концу июня 2027 года. Проект повысит транспортную доступность и безопасность для жителей района.