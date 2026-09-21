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НовостиОбщество21 сентября 2026 9:52

Орловский проект «СВОи в Движении» вышел в финал международной премии

В Орловской области инициатива помогает бойцам с травмами
Елена Зябкина
Фото: сообщество «Движение - оздоровительный спортивный зал»

Фото: сообщество «Движение - оздоровительный спортивный зал»

Проект «СВОи в „Движении“» из Орловской области вышел в финал Международной Премии «МыВместе», сообщили в региональном правительстве. Инициатива помогает тем, кто получил травмы в ходе боевых действий. Реализует проект местная организация.

Сейчас в мессенджере МАКС идет народное голосование. Чтобы поддержать орловскую инициативу, нужно скачать мессенджер, перейти по ссылке в чат-бот, выбрать категорию «Компании», кликнуть номинацию «Лидер социальных изменений. МСП» и найти проект «СВОи в „Движении“».

Всего в финале 99 участников: 81 проект национального трека из 35 регионов России и 18 инициатив международного трека из 16 стран. Полный список доступен на сайте премии. Голосование продлится до 15 октября.