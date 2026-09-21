Орловские доноры начнут получать выплаты через Соцфонд

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С 2027 года Социальный фонд начнет предоставлять ежегодную выплату почетным донорам и пособия людям с поствакцинальными осложнениями. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, сообщили в Отделении СФР по Орловской области. Сегодня каждый регион администрирует эти меры самостоятельно, но после передачи полномочий орловцы смогут получать выплаты в более простом формате.

Председатель Социального фонда Сергей Чирков отметил, что фонд расширяет перечень услуг, которые люди начнут получать беззаявительно. Благодаря автоматизации данные проверяются быстрее, а выплаты назначаются оперативнее. Принцип «одного окна» позволяет унифицировать процедуры и снизить зависимость получения гарантий от территориальной специфики.

К настоящему времени фонд уже принял 72 меры, ранее относившиеся к компетенции других ведомств. Это детские пособия, выплаты пострадавшим от радиации и отдельные выплаты семьям силовиков. После приема новых функций Соцфонд выстраивает их в единую систему с прозрачными стандартами. Ранее президент подписал закон о возможности передачи фонду и региональных полномочий, включая пособия ветеранам труда и выплаты на подготовку ребенка к школе.