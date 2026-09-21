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НовостиОбщество21 сентября 2026 7:27

Орловцы написали «Атомный диктант» в центре «Созвездие Орла»

Жители Орловской области проверили знания об атомной отрасли
Елена Зябкина
Фото: департамент образования Орловской области

Фото: департамент образования Орловской области

В Орловской области площадкой для «Атомного диктанта» стал образовательный центр «Созвездие Орла», сообщили в правительстве региона. Акция объединила орловцев, желающих проверить знания о науке и технологиях, созданных в России.

«Атомный диктант» — ежегодный международный просветительский проект. Он знакомит участников с историей и достижениями отечественной атомной отрасли, ее выдающимися личностями и современными разработками: от атомной энергетики и ядерной медицины до освоения Арктики и космических исследований.

Через интерактивный формат проект помогает расширять знания о современной науке, показывает роль российских разработок в повседневной жизни и знакомит с направлениями технологического развития страны. Организатором выступает союз организаций атомной отрасли при поддержке госкорпорации «Росатом».