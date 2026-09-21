В Орле прошел благотворительный забег «ПоБерегу»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле состоялся пятый благотворительный забег «ПоБерегу». В нем участвовали 1,5 тысячи человек, стартовой площадкой по традиции стала площадь Ленина. Организатором марафона выступил фонд поддержки семейно-ориентированных инициатив.

Участников поприветствовал губернатор Андрей Клычков. Он отметил, что главное в забеге — не спорт, а улыбки детей с ограниченными возможностями здоровья, ради которых мероприятие проводится не первый год. Глава региона поблагодарил социальный кластер за организацию.

Забег проходит с 2022 года. По итогам предыдущих лет созданы инклюзивные детские площадки в Орле и Мценске. В этом году средства направят на приобретение, установку и обустройство каркасного дома для творческой семейной мастерской на базе Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор подчеркнул, что важно верить в Победу, а единый Орловский тыл прилагает для этого все усилия. Праздник начался с выдачи стартовых комплектов и разминки. Первыми дистанцию преодолели участники с ограниченными возможностями здоровья, затем стартовали юные бегуны и взрослые. Работали выставка видов спорта, детская зона и массаж. Завершится праздник благотворительным концертом.