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НовостиОбщество20 сентября 2026 12:06

В Орле открылся информационный центр избиркома

Орловцы голосуют на 662 участках в единый день выборов
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле начал работу Информационный центр Избирательной комиссии Орловской области, сообщили в региональном правительстве. Его посетили губернатор Андрей Клычков, председатель облизбиркома Лилия Пиняева, спикер облсовета Леонид Музалевский, сенаторы, представители общественности и СМИ.

Губернатор отметил, что в текущих условиях организация честного и безопасного голосования остается ключевой задачей. На участках приняты дополнительные меры безопасности, чтобы орловцы могли спокойно проголосовать. Глава региона призвал тех, кто еще не сделал выбор, прийти на избирательные участки.

20 сентября в регионе открылись 662 постоянных и 10 временных участков. Орловцам предстоит выбрать 2002 депутата разного уровня. Кандидаты в Госдуму представлены 10 партиями, еще 6 претендуют на мандаты в облсовет и органы местного самоуправления. Голосование проходит в штатном режиме, активное участие принимают семьи с детьми, старшее поколение и впервые голосующая молодежь.