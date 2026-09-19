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НовостиОбщество19 сентября 2026 5:45

В Орловской области капитально ремонтируют Покровскую школу

На обновление здания в Покровском выделили 35,6 млн рублей
Елена Зябкина
Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В селе Покровское продолжается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы, сообщили в департаменте дорожного хозяйства Орловской области. Контракт заключен в июне между администрацией района и подрядной организацией. Общий объем финансирования проекта составляет 35,6 миллиона рублей.

В ходе капремонта обновят ключевые инженерные системы: электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. Также модернизируют пожарно-охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения. Запланирован ремонт коридоров, части учебных кабинетов и входных групп.

Сейчас на объекте ведется монтаж кровли — этот этап выполнен более чем на 60%. Контроль за качеством работ осуществляют специалисты. Завершить капитальный ремонт планируется в 2027 году. После этого школа будет соответствовать современным стандартам безопасности и образовательной среды.