В Орловской области капитально ремонтируют Покровскую школу

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В селе Покровское продолжается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы, сообщили в департаменте дорожного хозяйства Орловской области. Контракт заключен в июне между администрацией района и подрядной организацией. Общий объем финансирования проекта составляет 35,6 миллиона рублей.

В ходе капремонта обновят ключевые инженерные системы: электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. Также модернизируют пожарно-охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения. Запланирован ремонт коридоров, части учебных кабинетов и входных групп.

Сейчас на объекте ведется монтаж кровли — этот этап выполнен более чем на 60%. Контроль за качеством работ осуществляют специалисты. Завершить капитальный ремонт планируется в 2027 году. После этого школа будет соответствовать современным стандартам безопасности и образовательной среды.