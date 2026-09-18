Орловские онкологи представили в Воронеже опыт своей практики

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Воронеже прошла профессиональная дискуссия экспертов в области онкоурологии, сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области. Врачи обсуждали современные методики борьбы со сложными формами заболеваний. Своим опытом с коллегами поделились специалисты Орловского онкологического диспансера — заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии Андрей Оглоблин и врач-химиотерапевт Александр Печеный.

Орловские онкологи представили клинический случай, вызвавший интерес профессионального сообщества. Пациент с четвертой стадией заболевания уже более трех лет успешно проходит терапию первой линии. Благодаря правильно подобранной схеме лечения, которую он получает каждые две недели, болезнь не прогрессирует, что позволяет человеку вести привычный образ жизни.

Обмен опытом на таких площадках позволяет внедрять передовые протоколы лечения в практику орловского диспансера. Эта работа отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на рост продолжительности и качества жизни пациентов.