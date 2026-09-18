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НовостиОбщество18 сентября 2026 13:53

В Орле 19 сентября ограничат движение из-за забега

Орловцам запретят стоянку и проезд на центральных улицах
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Орле 19 сентября введут временный запрет на стоянку и движение транспорта и средств индивидуальной мобильности на центральных улицах, сообщили в администрации города. Ограничения связаны с проведением благотворительного забега «ПОБЕРЕГУ».

Запрет стоянки, кроме экстренных служб, будет действовать с 00:00 до 19:30 на улицах Максима Горького, Ленина, Пролетарская гора, 60-летия Октября, Герцена, Набережной Дубровинского, Гостиной, Карачевской, в переулке Воскресенском, на Октябрьском и Красном мостах.

Движение ограничат в несколько этапов: с 14:00 до 19:30 — на улицах Максима Горького, Ленина, Пролетарская гора, Пионерской, Гуртьева и Красноармейской; с 15:30 до 19:30 — на улицах Максима Горького, 60-летия Октября, Герцена, Советской, Набережной Дубровинского, Гостиной, Карачевской, Комсомольской, Гагарина, Правый берег реки Орлик, в переулке Воскресенском и на мостах. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.