Трое орловцев удостоены государственных наград России

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Трое жителей Орловской области удостоены государственных наград Российской Федерации, сообщили в правительстве региона. Соответствующий указ подписан на федеральном уровне.

Главный инженер «Орелоблэнерго» Вячеслав Тимохин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Генеральный директор компании «Колпнянский элеватор» Алексей Ревякин удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Заведующая стационаром Орловского онкологического диспансера Лариса Муравина получила медаль Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.