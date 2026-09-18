Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 сентября 2026 12:57

Трое орловцев удостоены государственных наград России

Орловские энергетик, аграрий и врач получили высокие награды
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Трое жителей Орловской области удостоены государственных наград Российской Федерации, сообщили в правительстве региона. Соответствующий указ подписан на федеральном уровне.

Главный инженер «Орелоблэнерго» Вячеслав Тимохин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Генеральный директор компании «Колпнянский элеватор» Алексей Ревякин удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Заведующая стационаром Орловского онкологического диспансера Лариса Муравина получила медаль Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.