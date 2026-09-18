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НовостиОбщество18 сентября 2026 11:51

Орловские аграрии расчистили 44 гектара земли от борщевика

В Кромском районе устранили нарушения земельного законодательства
Елена Зябкина
Орловские аграрии расчистили 44 гектара земли от борщевика

Орловские аграрии расчистили 44 гектара земли от борщевика

Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Кромском районе Орловской области расчистили от борщевика около 44 гектаров земель сельхозназначения, сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В июле 2026 года инспекторы зафиксировали зарастание участка сорной растительностью и опасным инвазивным видом — борщевиком Сосновского на всей площади. Правообладателю выдали предписание о расчистке.

В подтверждение исполнения требований аграрий приложил к уведомлению фото- и видеоматериалы, подтверждающие полное уничтожение опасного растения и приведение земли в надлежащее состояние.

Борщевик Сосновского представляет опасность для людей и животных, а также наносит вред сельхозугодьям. Работа по выявлению и устранению таких нарушений продолжается.