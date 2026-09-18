Орловский подросток осужден за покушение на сбыт наркотиков

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В Ливнах вынесен приговор подростку за покушение на сбыт наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Известно, что в августе 2025 года в Ливнах осужденный, будучи несовершеннолетним, действовал в составе организованной группы. Он хранил при себе свыше 184 граммов наркотических средств, часть из которых разместил в тайники в сельской местности для последующего сбыта. Сотрудники полиции установили этот факт в ходе оперативных мероприятий, наркотики изъяли, а преступную деятельность пресекли.

Суд назначил юному орловцу 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении общего режима. В отношении соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется.