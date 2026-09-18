В Орле отметили 65-летие Центрального стадиона

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле отметили 65-летний юбилей Центрального стадиона имени В. И. Ленина, сообщили в правительстве региона. В рамках празднования открыли спортивную «умную» площадку, наградили сотрудников и провели футбольный матч. В торжествах участвовали губернатор Андрей Клычков, его заместитель Алексей Берестов, руководитель департамента физкультуры и спорта Елена Казачкова и представители спортивного сообщества.

Право символического удара по мячу предоставили губернатору и юному футболисту Егору Алимочкину. «Умная» площадка построена по федеральному проекту «Бизнес-спринт». Ее главная особенность — сочетание спортивных традиций и новых технологий. Цифровая составляющая позволяет отслеживать результаты и контролировать нагрузку. Площадкой могут пользоваться как профессионалы, так и любители.

Андрей Клычков вручил почетные грамоты и благодарности сотрудникам стадиона. Он отметил, что арена — настоящее народное достояние, которое в свое время строили всем миром. За минувшие десятилетия стадион стал свидетелем важнейших событий спортивной жизни области и страны.

Губернатор подчеркнул, что развитие стадиона продолжается: появились комплекс «Победа», футбольный манеж, площадки для пляжного волейбола и теннисные корты. Благодаря манежу Орел получил статус регионального футбольного центра. Всего за последние годы в регионе ввели свыше 70 спортивных объектов. После открытия площадки прошел матч ФК «Орел» с «Шумбратом», который завершился со счетом 0:2.