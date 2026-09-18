Орловским школьникам рассказали о мужестве и героизме

Фото: администрация Орла

В школе № 29 имени Д. Н. Мельникова прошел особенный «Урок мужества», сообщили в администрации города Орла. Восьмиклассники встретились с ветераном боевых действий Евгением Панковым. Говорили не только об истории, но и о том, что особенно важно сегодня.

Школьники обсудили, почему важно знать прошлое и уметь отличать достоверную информацию от фейков, что такое ответственность, взаимовыручка и неравнодушие. Отдельно поговорили о том, почему настоящая сила человека проявляется не только в смелости, но и в готовности поддержать того, кто рядом.

В управлении образования отметили, что такие встречи помогают детям услышать живую историю и понять: гражданственность начинается с уважения к своей стране, ее истории и людям рядом. Урок прошел в рамках сотрудничества города с «Движением Первых» и фондом «Защитники Отечества».