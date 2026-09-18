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НовостиОбщество18 сентября 2026 6:54

В Орловской области открылись 662 избирательных участка

Орловцы могут проголосовать 18, 19 и 20 сентября
Елена Зябкина
Фото: Избирательная комиссия Орловской области

Фото: Избирательная комиссия Орловской области

В Орловской области стартовало трехдневное голосование, сообщили в региональной избирательной комиссии. Сегодня, 18 сентября, в 8:00 открылись все 662 избирательных участка. Орловцы выбирают депутатов Государственной Думы, областного Совета народных депутатов и представительных органов местного самоуправления.

Проголосовать можно с 8:00 до 20:00 в любой из трех дней — 18, 19 и 20 сентября. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ. Узнать адрес своего участка можно в личном кабинете на портале госуслуг или на сайте Центральной избирательной комиссии.

В дни голосования с 8 до 20 часов работает горячая линия избирательной комиссии Орловской области. Также действует телефон информационно-справочного центра ЦИК России. Избирателям рекомендуют заранее уточнить расположение участка, чтобы избежать неудобств.