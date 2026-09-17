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НовостиПолитика17 сентября 2026 15:17

В Орловской области сбили 21 БПЛА

Беспилотники на Орловщине сбили в течение ночи
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

На территории орловского региона за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО был ликвидирован 21 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы Орловщины, при попытке атаковать область никто не пострадал, объекты инфраструктуры также не получили повреждений. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего за прошедшую ночь на территории России, по информации Минобороны, было перехвачен и уничтожен 641 украинский беспилотник самолетного типа.