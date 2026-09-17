В Орле отметили день рождения маршала Катукова

Фото: пресс-служба Орловского областного Совета

В Орле отметили 126-летие легендарного советского военачальника Михаила Катукова, сообщили в пресс-службе Орловского областного Совета. В Парке Победы у мемориала героям-танкистам открыли информационную табличку от Российского военно-исторического общества. Наведя камеру телефона на QR-код, можно прочитать статью о создании памятника и легендарном бое советских танкистов.

В памятном событии участвовали ректор аграрного университета Владимир Масалов, участник СВО Дмитрий Сиденко, студенты и преподаватели. В октябре 1941 года у села Первый Воин 4-я танковая бригада Катукова за восемь дней уничтожила 133 немецких танка, задержав наступление группы Гудериана и сорвав план обхода Москвы. За эту операцию бригаду переименовали в 1-ю гвардейскую танковую.

Спикер облсовета Леонид Музалевский поблагодарил аграрный университет за сохранение исторической памяти. Он отметил, что подвиги героев Великой Отечественной дают силы участникам СВО, и подчеркнул, что пока мы помним свою историю, мы непобедимы. Присутствующие возложили цветы к подножию памятника.