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НовостиОбщество17 сентября 2026 13:51

Орловские спасатели почтили память погибших товарищей

В Орле прошел молебен в честь иконы «Неопалимая Купина»
Елена Зябкина
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Ахтырском кафедральном соборе Орла прошел благодарственный молебен в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области. В богослужении участвовали руководство и личный состав пожарно-спасательных частей города и аппарата управления. Этот образ считается заступником от огня и покровителем тех, чья профессия связана с пожарами и спасением людей.

В соборе находится старинный образ «Неопалимая Купина», датированный XVII веком. Священнослужитель провел молебен за здравие личного состава, отметил высокое чувство долга пожарных и пожелал им сил. Такие же молебны прошли во всех муниципальных образованиях области.

В этот день орловские спасатели вспомнили товарищей, погибших при исполнении обязанностей. В регионе это Александр Комоско, Виктор Лапшин и Алексей Сопин. Во всех пожарно-спасательных частях их память почтили минутой молчания.