Орловцы чаще берут ипотеку на вторичное жилье

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С января по июнь 2026 года орловцы заключили 1925 ипотечных договоров, сообщили в отделении Банка России по Орловской области. Почти три четверти из них — 1403 договора — пришлись на покупку жилья на вторичном рынке. На приобретение квартир у застройщиков жители региона оформили ипотеку 522 раза.

Объем заемных средств на вторичное жилье составил 4,1 миллиарда рублей, на новостройки — 2,7 миллиарда. Начальник экономического отдела отделения Наталья Киселева связывает такую динамику с тем, что льготную «Семейную ипотеку» теперь можно взять и на квартиры «с пробегом» — это актуально для районов, где нет новостроек, а жилье дешевле.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года орловцы стали покупать квартиры в ипотеку почти на 30% чаще: в 2025 году оформили 1484 кредита, в этом — 1925. Сумма заемных средств выросла почти на четверть и составила 6,8 миллиарда рублей. Киселева отметила, что ставки постепенно снижаются, а заемщики подходят к кредитам более осознанно.