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НовостиПроисшествия17 сентября 2026 11:46

Орловчанка предстанет перед судом за смерть бывшего мужа

В Урицком районе женщина ударила экс-супруга ножом в бедро
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Урицком районе завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы деревни Луначары, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть бывшего супруга, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

По версии следствия, 22 марта 2026 года женщина находилась дома вместе с бывшим мужем. Ночью между ними произошел словесный конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры орловчанка нанесла потерпевшему удар ножом в область бедра.

От полученного ранения мужчина умер в лечебном учреждении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.