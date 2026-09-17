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НовостиЭкономика17 сентября 2026 9:17

Из Орловской области экспортировали более миллиона тонн зерна

Орловские зерно и продукты переработки проверил перед отправкой Россельхознадзор
Елена Зябкина
Из Орловской области экспортировали более миллиона тонн зерна

Из Орловской области экспортировали более миллиона тонн зерна

Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

С 12 января по 16 сентября 2026 года при внутрироссийских перевозках под контролем специалистов отгружено более 2,5 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки из Орловской и Курской областей, сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Из Орловской области отправлено 1030,8 тысячи тонн, из Курской – 1518,8 тысячи тонн. Это на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На отгружаемую продукцию оформили 71824 карантинных сертификата, из них на грузы из Орловской области – 31086. Основной объем вывозимой продукции пришелся на зерно пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, рапса и подсолнечника. Около 40% зерна отгрузили в Краснодарский край, Ростовскую, Астраханскую, Калининградскую и Ленинградскую области.

По результатам лабораторных исследований в 91,9 тысячи тонн зерна выявили карантинные сорные растения. Зараженную продукцию направили на перерабатывающие предприятия, включенные в соответствующий реестр. Хозяйствующим субъектам объявили предостережения о недопустимости нарушений.