Губернатор призвал орловцев прийти на выборы

Фото: избирком Орловской области

Губернатор Андрей Клычков обратился к жителям региона в ходе прямого эфира в социальных сетях и призвал принять участие в выборах. Он напомнил, что голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября.

В регионе состоятся выборы депутатов Государственной Думы, областного Совета народных депутатов и муниципальных органов власти. Глава региона отметил, что президент обратился к нации, подчеркнув важность выбора достойных людей на фоне специальной военной операции.

Клычков поддержал этот призыв и пригласил всех прийти на избирательные участки, чтобы выбрать кандидатов и партии, которые будут представлять интересы орловцев в ближайшие годы.