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НовостиПроисшествия17 сентября 2026 7:58

В Орловской области две женщины и мужчина погибли в ДТП

Легковушка сбила лося на трассе «Тросна-Калиновка»
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Трагедия случилась 16 сентября около восьми часов вечера в Троснянском районе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

На данный момент известно, что 39-летний водитель «Шкода Актавия» ехал по трассе «Тросна-Калиновка» со стороны трассы М-2 «Крым» в направлении города Железногорск. В районе девятого километра региональной трассы водитель легковушки сбил лося и после съехал в кювет.

В ДТП погибли три человека – водитель иномарки и его две пассажирки – 37-летняя и 27-летняя женщины. В настоящее всемя сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства автоаварии.